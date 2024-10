Zelensky a Roma, da Tivoli partono progetti con Renovua per la ricostruzione dell’Ucraina

I rappresentanti del governo ucraino si sono riuniti a Tivoli per presentare i progetti di ricostruzione del Paese, in coincidenza con la visita del Presidente Zelensky a Roma. Renovua, un’organizzazione fondata dall’imprenditore italiano Stefano Nicolussi Rossi per aiutare il popolo ucraino, ha esposto le sue iniziative, che includono la creazione di un centro di riabilitazione per veterani, la ricostruzione delle centrali idroelettriche nei Carpazi e la costruzione di abitazioni per i rifugiati interni. È prevista anche l’istituzione di una banca per sostenere le famiglie nell’acquisto di immobili.

All’evento, ospitato nel Santuario di Ercole Vincitore, hanno partecipato figure di spicco come Marco Innocenzi (Sindaco di Tivoli), Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura), Maksym Kushnir (Vice Ministro per i Veterani), e Natalia Kalmykova (Ministro dei Veterani dell’Ucraina). Andrea Bruciati ha sottolineato l’importanza del luogo come simbolo di bellezza e funzionalità, invitando alla riflessione sulla storia e sul momento ricostruttivo attuale. Nicolussi Rossi ha spiegato che l’obiettivo principale è la riabilitazione dei veterani e il loro reinserimento nella società, con la creazione di un’azienda in Ucraina per offrire opportunità di lavoro nel settore dello sviluppo software.

Inoltre, è prevista la modernizzazione delle centrali idroelettriche per garantire energia alla rete nazionale e sostenere l’economia locale. Il Sindaco di Olimpia ha richiamato l’importanza della pace, sottolineando che le Olimpiadi rappresentano da sempre un simbolo di unità. Marco Scurria ha evidenziato la necessità di un approccio alla ricostruzione che consideri anche gli aspetti psicologici e sociali, ricordando il supporto del governo italiano all’Ucraina durante il conflitto.

Federico Mollicone ha manifestato sostegno per l’iniziativa, affermando che le istituzioni stanno operando concretamente per la ricostruzione dell’Ucraina, con progetti specifici a Odessa e Kiev. L’immagine utilizzata per le targhe commemorative, creata dall’artista Giovanna Dejua, esprime l’identità nazionale ucraina e la sua aspirazione verso l’Unione Europea, attraverso una composizione astratta che simboleggia speranza e resilienza.