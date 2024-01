Zegna, ricavi balzano a 1,9 miliardi di euro nel 2023. CEO: domanda rimane forte

– Ermenegildo Zegna, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell’abbigliamento di lusso maschile, ha registrato ricavi pari a 1,9 miliardi di euro per l’intero anno 2023, in crescita del 27,6% su base annua e del 29,7% su base valutaria costante, con un tasso di crescita organica del 19,3%. I ricavi del quarto trimestre del 2023 sono stati pari a 570 milioni di euro, in crescita del 40,1% su base annua e del 42,9% su base valutaria costante, con un tasso di crescita organica del 19,6%.

Per l’intero anno 2023, i ricavi del segmento Zegna ammontano a 1.322 milioni di euro, in crescita del 12,4% su base annua, quelli del segmento Thom Browne ammontano a 380 milioni di euro, in crescita del 14,9% su base annua, mentre i ricavi del segmento Tom Ford Fashion – dal suo consolidamento avvenuto il 29 aprile 2023 – sono stati pari a 236 milioni di euro, di cui 97 milioni di euro rilevati nel quarto trimestre dell’anno, riflettendo la forte performance durante le festività natalizie.

“Il significativo aumento dei nostri ricavi nel 2023, e in particolare della nostra rete di negozi a gestione diretta, è una chiara indicazione che la domanda per i nostri marchi rimane forte e che stiamo attuando con successo la nostra strategia per aumentarne l’appetibilità e consolidare la loro posizione di leader in il mercato del lusso”, ha commentato l’AD Ermenegildo “Gildo” Zegna.

“Anche se abbiamo riscontrato una forza diffusa, sono particolarmente soddisfatto della continua crescita in EMEA e della performance molto positiva negli Stati Uniti, trainata dalle forti vendite Zegna a doppia cifra attraverso il canale di vendita al dettaglio – ha aggiunto – Questi punti di forza, uniti alla ripresa nella regione della Grande Cina, testimoniano la solidità della nostra strategia a lungo termine. La nostra performance in tutte le nostre principali aree geografiche riflette i piani che abbiamo definito in occasione del nostro secondo Capital Markets Day al NYSE nel dicembre 2023 e traccia un percorso da seguire per raggiungere i nostri obiettivi a medio termine anche in un contesto che rimane impegnativo”.