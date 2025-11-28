Il Festival canoro per bambini più famoso e amato della tv, lo Zecchino d’Oro 2025, torna con tre appuntamenti: due semifinali e una finale prevista per domenica 30 novembre. La prima semifinale, con i primi 7 bambini in gara, va in onda venerdì 28 novembre alle 17.05 su Rai 1, mentre la seconda semifinale è prevista per sabato alle 17.10. La finale, che si terrà domenica dalle 17.20 alle 20.00 su Rai 1, sarà condotta da Carlo Conti e sarà caratterizzata dal riascolto di tutti i brani e la proclamazione del vincitore.

Le canzoni in gara sono 14 e spaziano da pop al reggae e dal rock al folk, scritte anche da nomi di spicco della musica del cinema e della televisione. Le due semifinali saranno condotte da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, mentre la finale sarà condotta da Carlo Conti. Una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e una di bimbi, formata da 20 bambini, giudicheranno i brani, insieme al voto del Piccolo Coro dell’Antoniano.

In ogni semifinale verrà assegnato lo “Zecchino d’Argento” al brano più votato, mentre domenica si ripartirà da capo con il meccanismo di voto per assegnare lo “Zecchino d’Oro” alla canzone vincitrice. Tra gli autori dei brani in gara ci sono anche Stefano Accorsi e Giuliano Sangiorgi. Le canzoni trattano diversi temi, tra cui il rapporto con il digitale e le nuove tecnologie, l’importanza di essere sé stessi, il valore dei sogni e della fantasia, la pace, l’amicizia, il gioco e l’importanza di collaborare tutti insieme per proteggere l’ambiente.

Lo Zecchino d’Oro 2025 sostiene anche la raccolta fondi dell’Antoniano, che dal 1954 è al fianco di adulti e bambini in difficoltà attraverso numerose attività e servizi. Il numero solidale per donare è 45588, basta inviare un sms da cellulare o telefonare da rete fissa. Inoltre, in anteprima esclusiva su RaiPlay, saranno visibili i cortometraggi animati delle 14 canzoni in gara, realizzati da Rai Kids, che dal 1 dicembre andranno in onda tutti i giorni alle ore 14.25 su Rai Yoyo.