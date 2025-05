Zecche: Pericoli e Protezione per Umani e Cani

Zecche: pericoli e prevenzione

Le zecche, parassiti appartenenti alla famiglia degli aracnidi, rappresentano una minaccia sia per gli animali che per gli esseri umani. Tra le specie più comuni ci sono la zecca dei boschi (Ixodes Ricinus) e la zecca dei cani (Rhipicephalus sanguineus). La prima predilige habitat boschivi, mentre la seconda si associa generalmente ai cani, domestici e randagi.

Nutrendosi del sangue delle loro vittime, le zecche possono infestare cani, gatti e altri animali, oltre agli esseri umani. I segni di una puntura includono prurito, infiammazione e anemia in casi gravi. Questi parassiti possono trasmettere malattie pericolose come la malattia di Lyme e rickettsiosi negli animali, e meningoencefalite da zecche e febbre di Crimea-Congo negli esseri umani.

Il rischio di infestazione è elevato negli ambienti con erba alta, soprattutto durante la primavera e l’estate, ma le zecche possono essere attive tutto l’anno a causa del cambiamento climatico. È quindi fondamentale mantenere i giardini curati e evitare aree infestate.

Per proteggere gli animali, è consigliato l’uso di profilassi antiparassitarie durante tutto l’anno, con un consulto veterinario per la scelta dei prodotti più adeguati. Dopo le passeggiate, è importante controllare il pelo degli animali per rimuovere eventuali zecche.

Per quanto riguarda gli esseri umani, si suggerisce di utilizzare repellenti, indossare abiti protettivi e evitare zone a rischio. Effettuare controlli regolari sul corpo e sugli abiti è fondamentale per prevenire le punture.

