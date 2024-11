Zecche, foglie secche e molto altro: i pericoli per il tuo cane a cui prestare attenzione in autunno

L’autunno, sebbene affascinante per i suoi colori e temperature miti, presenta diversi rischi per i cani e richiede particolare attenzione da parte dei proprietari. Dopo una stagione estiva trascorsa a giocare all’aperto, il ritorno alla routine quotidiana può generare ansia e stress nei nostri amici a quattro zampe. È importante mantenere alcune abitudini e dedicare tempo di qualità ai cani, anche quando le giornate lavorative sono intense.

Con l’abbassarsi delle temperature e l’accorciarsi delle giornate, le passeggiate serali diventano meno sicure. È fondamentale utilizzare collari e guinzagli catarifrangenti e torce portatili per garantire la visibilità durante le uscite. I cani hanno bisogno di esercizio quotidiano, quindi è essenziale non saltare le passeggiate, prendendo le giuste precauzioni.

L’autunno segna anche l’inizio della stagione della caccia. Per proteggere il cane durante le escursioni nei boschi, è consigliabile informarsi sul calendario venatorio locale e mantenere sempre il cane al guinzaglio nelle aree a rischio. Nonostante l’estate sia finita, i parassiti come zecche e pulci rimangono una minaccia. È fondamentale utilizzare collari antiparassitari o altri trattamenti preventivi e controllare attentamente il cane dopo ogni passeggiata, prestando particolare attenzione a zone come orecchie, collo e zampe.

Le foglie secche, simbolo dell’autunno, possono nascondere oggetti taglienti o materiali pericolosi per i cani. Inoltre, l’alimentazione deve essere monitorata; alcuni alimenti stagionali come castagne e funghi possono essere dannosi. Le castagne possono essere offerte in piccole quantità, purché cotte, mentre la zucca può essere data al naturale, senza sale o spezie. È importante evitare di dare ai cani funghi e uva, poiché sono altamente tossici.

In sintesi, l’autunno richiede ai proprietari di cani di essere particolarmente vigili per garantire la sicurezza e il benessere dei loro animali. Attenzione ai cambiamenti di routine, alle passeggiate sicure e alla dieta, per affrontare al meglio questa stagione.