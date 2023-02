ZEALOT Cassa Bluetooth, Altoparlante Portatile, Outdoor, Bluetooth 5.0, Impermeabile, Stereo Rumoroso, Bassi Incredibili, 1500 Minuti Tempo di gioco con AUX/TF/USB per viaggi a casa

Dal marchio

ZEALOT, NON SMETTERE MAI DI

ZEALOT è un’impresa high-tech e dedicata allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti elettronici premium, i prodotti principali includono altoparlanti Bluetooth, cuffie Bluetooth, cuffie Bluetooth e altri.

Un eccellente team di ricerca e sviluppo e prodotti di alta qualità sono i nostri principali vantaggi che rendono i nostri prodotti venduti rapidamente in tutto il mondo.

ZEALOT Diversi Cassa Bluetooth

Chi è ZEALOT?

ZEALOT, NON SMETTERE MAI DI ASCOLTARE!

Zealot è un gruppo di persone appassionate di qualcosa che amano davvero. Non smettono mai di convincere ciò che stanno seguendo. È la fede.

Qual è lo scopo e la missione di ZEALOT?

“Impegnarsi a fornire ai consumatori il godimento della musica soul, della comodità e della vita ricca” è l’impegno solenne nei confronti dei nostri clienti e anche il nostro scopo e missione di sviluppo.

Perché amiamo ciò che facciamo?

Pensiamo che ogni diffusore ti accompagnerà in un viaggio pieno di suono perfetto creando musica di alta qualità per tutti.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 12.4 x 7.4 x 7.4 cm; 350 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 ottobre 2019

Produttore ‏ : ‎ ZEALOT

ASIN ‏ : ‎ B07WV9BRKW

Numero modello articolo ‏ : ‎ S32-Schwarz

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

♫【Suono Sorprendente】Zealot S32 altoparlante Bluetooth 5.0 per un suono pieno e incredibilmente buono, con potente potenza che si può portare ovunque. Perfetto per uso interno ed esterno: famiglia, spiaggia, campeggio, guida, pesca, piscina, giardino e molto altro ancora.

♫ 【Altoparlante Bluetooth wireless a doppia coppia]】Collega 2 altoparlanti l’uno all’altro, puoi giocare contemporaneamente e produrre un suono stereo surround. 1. Accendere due altoparlanti Zealot S32 da collegare. 2. Fare doppio clic sul pulsante “-” di uno di essi. Sentirete una voce sonora: “direzione”; 3. Collegarlo al dispositivo tramite Bluetooth. Il giorno da collegare viene visualizzato come “Zealot S32”. 4. Goditi la tua musica stereo.

♫ 【Ampia compatibilità】 Questo altoparlante Bluetooth offre le opzioni di riproduzione Bluetooth, USB, scheda Micro SD/TF (32 G max). Importante: la scheda USB/TF può accettare solo formati MP3 e WAV, se si trovano cartelle o altri formati come Word, Excel, la funzione di scheda USB/TF non può essere utilizzata. Modalità di commutazione: doppio clic “Pulsante ON/OFF”, non fare 3 volte o mettere in pausa al centro. È anche possibile collegare il telefono cellulare, il tablet, il laptop, ecc.

♫ 【Impermeabile, antipolvere, antiurto】La resistenza all’acqua raggiunge IPX5 e può prevenire danni causati da grandi onde. Non gettare in acqua. Questo altoparlante Bluetooth compatto può essere facilmente riposto in una borsa o nello zaino e messo in qualsiasi borsa. L’ambiente circostante può offrirti un suono fantastico.

♫【Tempo di gioco infinito】Godetevi fino a 12 ore di gioco. Play/Pausa, riproduzione brani Skip Titolo, volume, risposta alle chiamate.