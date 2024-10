Zayn scrive a Liam: “Darei tutto per poterti riabbracciare”

Nonostante il comunicato congiunto degli One Direction avesse chiesto tempo per affrontare il lutto e dichiarato che non avrebbero aggiunto altro, Louis Tomlinson e Zayn Malik hanno sentito il bisogno di scrivere a Liam Payne. Entrambi hanno espresso il loro profondo dolore e la loro devastazione, sottolineando l’amore e la stima che provavano per Liam, considerato il membro più sensibile e capace del gruppo.

Zayn ha dedicato una lettera a Liam, nella quale confessa di avergli parlato ad alta voce, sperando che potesse sentirlo. Riconosce che, sebbene fosse egoista, non poteva fare a meno di pensare a tutte le conversazioni che avrebbero potuto avere nel corso della loro vita. Zayn ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto da Liam durante i momenti più difficili della sua vita. A soli 17 anni, quando gli mancava casa, Liam era sempre presente con parole incoraggianti e un sorriso rassicurante, dimostrando di essere un amico e qualcuno che lo amava.

Zayn ha poi descritto Liam come una persona più sensibile di lui, che non esitava a esprimere le sue opinioni e a far capire agli altri quando sbagliavano, guadagnando così il rispetto di Zayn nonostante i loro scontri occasionali. Parlando di musica, Zayn ha riconosciuto che Liam era il più qualificato e professionale, mentre lui si sentiva come un principiante senza esperienza. Zayn ha sempre trovato comfort nel sapere che, indipendentemente da ciò che accadeva sul palco, Liam sarebbe stato lì a guidarli.

La lettera esprime il dolore di Zayn per la perdita di un fratello, rivelando quanto darebbe per un ultimo abbraccio e un saluto adeguato. Nella conclusione, Zayn ribadisce il suo amore per Liam, sperando che, ovunque si trovi, possa essere in pace e consapevole dell’affetto che ha ricevuto.

La lettera di Zayn a Liam cattura un profondo sentimento di perdita e rispetto, mostrando un legame fraterno che trascende la morte.