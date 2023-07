Zayn Malik vuota il sacco, il vero motivo dell’addio agli One Direction

È stato il primo a lasciare gli One Direction, ma negli ultimi anni era sparito dai radar, adesso Zayn Malik però sta per tornare con un nuovo singolo e con l’occasione ha rilasciato una lunga intervista. Durante una chiacchierata con Alex Cooper nel podcast Call Her Daddy, Malik ha spiegato come mai ha deciso di lasciare il gruppo che l’ha reso famoso e com’è adesso la sua vita da padre.

Zayn tells the ‘Call Her Daddy’ podcast that he looks back at the “rush” of being in One Direction fondly:

“Now I look back at it like it was a rush, you know? It was fun and it was something that was amazing, so of course I wasn’t going to understand it. It’s not something I… pic.twitter.com/nhyBIkQRbB

— Pop Crave (@PopCrave) July 12, 2023