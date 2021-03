L’addio di Zayn Malik agli One Direction ha lasciato sotto choc milioni di fan. Per almeno 2 anni il cantante ha rilasciato dichiarazioni bislacche infarcite di frecciatine per i suoi colleghi, ma ultimamente le cose sono cambiate. In una nuova intervista concessa alla radio newyorkese Sirius XM (dove ha presentato il nuovo singolo in collaborazione con Ingrid Michaelson) il compagno di Gigi Hadid ha speso delle belle parole per il suo periodo nella boyband.

Zayn Malik ha anche rivelato chi è il suo One Direction preferito ed ha avuto il coraggio di dire che il suo bandmate fa musica più bella della sua.

E io che pensavo rispondesse “Liam”.



Malik ha anche parlato “To Begin Again”, il suo nuovo pezzo: “Parla del modo in cui le persone si sentono e mi ci sono identificato, per questo ho voluto farne parte. Forse avremo una nuova possibilità di iniziare ancora, cominciare qualcosa di fresco, qualcosa di nuovo“.

.@ZaynMalik reveals on SiriusXM that Niall Horan was his “favorite” member of One Direction, and that he also makes the best music out of the group as solo artists:

“Niall is my favorite. Niall makes the best music… Yeah, he makes better music than me. I’m a Niall fan.” pic.twitter.com/qiazlqFpRb

— Pop Crave (@PopCrave) March 19, 2021