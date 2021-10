Zayn Malik da quando ha lasciato gli One Direction si è ritirato a vita privata, lontano da live e tv. Nonostante i suoi dischi, il cantante non è più tornato sotto i riflettori e a maggior ragione è molto attento a difendere la sua vita familiare. Eppure ieri sera TMZ ha lanciato una bomba che potrebbe compromettere la carriera del giovane inglese. Stando a quanto riporta il noto sito di gossip, Yolanda Hadid avrebbe accusato Zayn Malik di averla aggredita. Il compagno di Gigi Hadid ha quindi pubblicato un lungo post in cui ha commentato la notizia

“Come ormai sapete tutti, io sono una persona riservata e desidero creare uno spazio sicuro e privato in cui mia figlia possa crescere. Un luogo in cui le questioni familiari private non vengono date in pasto ai media di tutto il mondo, pronti da colpire e farci a pezzi. Nel tentativo di proteggere quello spazio per lei, ho accettato di non contestare le accuse derivanti da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia del mia compagna che è entrato a casa mentre il mio partner era via diverse settimane fa. Questa era e dovrebbe essere ancora una questione privata, ma sembra che per ora ci siano divisioni e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che mi permetta di essere co-genitore di mia figlia nel modo in cui lei si merita, questo è stato ‘passato’ alla stampa”.

Zayn Malik: “Non ho alzato le mani”.

“Ho saputo delle sue accuse certo. C’è stata una forte discussione. Però nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e sceglierà di risolvere questi problemi familiari in privato”.

Ma in tutto ciò Gigi Hadid è in silenzio stampa? Mi auguro che prenda una posizione al più presto.

+ In questa situazione – veramente dannosa soprattutto per Zayn -, purtroppo, non basta la voce di Zayn. Quest’ultimo si è sentito costretto a difendersi pubblicamente perché Yolanda ha scelto i soldi e la fama al posto della sua stessa famiglia. Zayn ha chiesto e cercato + — ᶻ (@mandyislnfIames) October 28, 2021