Zayn Malik coinvolto in una brutta litigata fuori da un locale a Manhattan. Pere che il cantante stesse fumando fuori dal bar, quando un uomo ha cercato di attaccare briga. Per non farsi mancare nulla l’uomo ha anche urlato degli insulti omofobi contro l’ex star degli One Direction. In tutto ciò perché Zayn era senza t shirt? Per quanto riguarda lo scemo che ha aggredito Malik…



“L’artista ha avuto un accesa lite con un uomo fuori da un bar di New York, insulti omofobi e il cantante è rimasto senza maglietta.

Fonti che erano sul posto ci hanno detto che Zayn Malik stava fumando una sigaretta fuori dall’Amsterdam Billiards Club nell’East Village dopo le 2 del mattino quando un gruppo di ragazzi è uscito dalla Little Sister Lounge della porta accanto e ne è seguito un alterco.

Ci è stato detto che il ragazzo nel video che insegue Zayn ha cercato di attaccare briga e gli animi erano decisamente infuocati.

In ogni caso, il ragazzo si è scagliato contro l’ex star degli One Direction e gli ha dato del fr***o, Zayn ha risposto con alcuni insulti.

Sebbene la discussione si sia avvicinata molto a uno scontro fisico, ci è stato detto che non sono mai stati tirati pugni”.

Zayn Malik was involved in a confrontation outside of an NYC bar, as seen in a video obtained by @TMZ.

An unidentified man lunged at Malik while yelling a homophobic slur. Malik was shirtless during the attack, and thankfully there were no serious injuries reported. pic.twitter.com/mqcFqKfLNY

— Pop Crave (@PopCrave) June 4, 2021