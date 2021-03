Annata nera per i Grammy. Qualche mese fa The Weeknd (ingiustamente snobbato dagli awards) ha dichiarato che l’organizzazione dietro ai premi musicali più prestigiosi al mondo è corrotta. A fare eco al collega c’ha pensato Bebe Rexha, secondo la quale le statuette dorate si pagano. Ieri è stato il turno di Zayn Malik, che ha spiegato come mai – secondo lui – non ha ricevuto mezza nomination.

“Vaff****ulo i Grammy e tutti i loro associati“, ha scritto l’ex membro degli One Direction Zayn Malik sul suo profilo Twitter “A meno che tu non stia lì a stringere mani e mandare regali, non prendono neanche in considerazione di darti una nomination. Il prossimo anno vi manderò una scatola di confetti”.

E dopo questo tweet ho seri dubbi che Zayn riceverà qualche nomination in futuro. Ma se un ex One Direction attacca i Grammy, un altro invece si esibirà sul palco e cercherà di battere la concorrenza in diverse categorie.

He’s so golden. 🎵 @Harry_Styles will be taking the stage on Music’s Biggest Night! Watch his performance March 14th at 8pm ET/5pm PT on @CBS: https://t.co/FSYA126ROz pic.twitter.com/Qhf0Rar0ph — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 7, 2021

Mamma mia ti meriti tutto, sono così contenta❤️ PROUD OF HARRY #GRAMMYs pic.twitter.com/2h8BoBTo8W — Мårte} ;,◟̽◞̽ʰ (@_artxfice) March 7, 2021

Il tweet di Zayn Malik.

e comunque si sa che l’organizzazione dei grammy sia sempre stata truccata fin dagli inizi.

quindi zayn ha ragione punto. — ;ange moose fan acc☁️ (@xnlythebrxve) March 9, 2021

il tweet di Zayn che asfalta il sistema corrotto dei Grammy me lo voglio tatuare in fronte — ;ned (@BETTEROVMINE) March 9, 2021