Zayn, delirio a Parigi: fan lo accerchiano e un’auto passa sopra il suo piede

Musicalmente adesso è rilevante quanto Stacie Orrico (sempre sia lodata), ma comunque Zayn Malik ha ancora milioni di fan (che però non guardano i suoi video?) e la dimostrazione l’abbiamo con l’ultima apparizione del cantante. Ieri l’ex membro degli One Direction si trovava a Parigi per la Fashion Week ed era atteso alla sfilata di Kenzo. All’uscita dallo show, Malik è stato accerchiato da centinaia di persone e nel caos della folla un’auto è passata sul suo piede.

Nessuna corsa in ospedale, nulla di grave, il piedino di Zayn sta benissimo ed è stato il cantante a rivelarlo. Malik ha rassicurato i follower e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Grazie Kenzo, lo show era incredibile davvero. Il mio piede sta bene, grazie alle mie scarpe, che sono davvero ben fatte“.

A car appears to run over Zayn Malik’s foot while he attended the Kenzo fashion show in Paris. pic.twitter.com/k6wRoDxiAD — Pop Base (@PopBase) January 20, 2024

so zayn finally goes out publicly and THIS is what happens to him? i’d hide in pennsylvania too… 🤬 pic.twitter.com/rUqUa7i2za — buffaLOLO got TANKTOP LOUIS & SWEET CREATURE✌🏼×͜× (@lacs8607) January 20, 2024

