“Sergio Zavoli è stato il più grande giornalista radiotelevisivo di sempre, perché ha fatto cose memorabili sia alla radio, dove fece quello straordinario documentario entrando per la prima volta con un microfono in un convento di clausura, sia soprattutto in tv”. Così Bruno Vespa ricorda con l’Adnkronos il collega Sergio Zavoli, scomparso ieri sera all’età di 96 anni. “Le cose che vanno sicuramente ricordate, a mio giudizio – dice Vespa – sono ‘Il processo alla tappa’, perché diede dignità letteraria al ciclismo, e ‘La Notte della Repubblica’, perché riuscì a intervistare tutti i protagonisti, compresi i terroristi, di quella terribile stagione”.

