“Zavoli non è stato solo un grande giornalista, è stato anche un grande presidente della Rai, molto democratico nell’accezione più bella del termine. Sapeva ascoltare ed era un piacere ascoltarlo”. Pippo Baudo ricorda così con l’Adnkronos Sergio Zavoli, con cui ebbe modo di confrontarsi spesso ai tempi in cui il giornalista presiedeva la Rai, dal 1980 al 1986. “Mi ricordo che al primo incontro gli diedi del ‘lei’ e lui mi invitò a passare al ‘tu’. Apprezzavo molto il suo linguaggio televisivo e anche la sua bellissima voce. Ma anche sentirlo parlare a quattr’occhi era molto piacevole”, dice Baudo, che in questi giorni si trova in vacanza proprio a Rimini: “Qui la sua scomparsa è molto sentita e da quando il sindaco ha annunciato che Zavoli ha espresso il desiderio di essere sepolto vicino a Fellini non si parla d’altro. D’altronde questa è una cosa bellissima, così romantica. E rispecchia la grandissima amicizia che c’era tra i due”, sottolinea Baudo.

Fonte