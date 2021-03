Azealia Banks nuovamente al centro di un dramma, ma questa volta non centrano animali riesumati o strani riti magici. La rapper ha lasciato il suo fidanzato Ryder Ripps (direttore creativo di Zara Larsson) e l’ha accusato di: essere aggressivo, averla registrata a sua insaputa, ricattarla con un video privato e di averla minacciata per varie ragioni. Come ciliegina sulla torta, la Banks ha anche condiviso pubblicamente delle conversazioni private in cui il suo ex derideva la sua datrice di lavoro, Zara Larsson.

La cantante di Lush Life è sbottata su Instagram e ha fatto capire di voler licenziare Ryder: “Non Azealia Banks che pubblica una conversazione con il mio direttore creativo che mi prende in giro per le mie braccia. Eppure sono io che pago le sue bollette. Poi non si tratta nemmeno di questa conversazione specifica su di me, è solo stancante vedere che ancora una volta il corpo delle donne è oggetto di queste ‘battute’. Sì, le mie braccia sono geneticamente più grandi. È proprio così che è il mio corpo le persone me lo fanno costantemente notare come se fosse una brutta cosa, anche se non posso cambiarle. PS: qualcuno conosce un bravo direttore creativo?“.

Sono follemente innamorato di Azealia, è così iconica e trash che nello stesso giorno in cui rilascia un singolo stupendo riesce anche a fare un rito voodoo in diretta su Instagram, insultare 7/8 colleghe e a sp****nare il suo ex. Questa è arte, roba che Marina Abramovic scansate.

Zara Larsson fires her creative director Ryder Ripps after Azealia Banks leaked text messages of him body shaming Zara. pic.twitter.com/qeZizzoMDV — Pop Base (@PopBase) March 14, 2021

