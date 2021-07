L’emergenza sanitaria e le limitazioni dell’ultimo anno e mezzo le avevano temporaneamente rimosse dalle nostre preoccupazioni. E così, ora che la campagna vaccinale procede spedita e la bella stagione consente di trascorrere più tempo all’aria aperta, finiamo per essere quasi sorpresi dalle punture delle zanzare. Fastidiose, soprattutto se in grandi numeri, questi insetti raramente rappresentano una minaccia per la salute. Tuttavia, in alcuni casi, le zanzare possono agire da vettore e diffondere malattie virali dalle conseguenze anche gravi come la dengue – è notizia di questi giorni di un caso a Bologna – e soprattutto la febbre del Nilo occidentale, la cosiddetta West Nile, divenuta ormai endemica del Nord Italia.

Il rischio sanitario

“In Italia sono presenti più di una sessantina delle 3.500 specie di zanzara esistenti. Tuttavia, sono poche quelle che creano preoccupazione per la salute umana” premette l’entomologo Marco Pombi, ricercatore in Parassitologia del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza Università di Roma. La lista delle osservate speciali include, oltre alle zanzare nostrane come quella comune (Culex pipiens) e quella delle risaie (Aedes caspius), anche specie esotiche ormai stabilitesi nel nostro paese come la zanzara tigre (A. albopictus), quella giapponese (A. japonicus) o quella coreana (A. koreicus).

La West Nile è particolarmente diffusa in Emilia-Romagna e Veneto ed è trasmessa principalmente dalla zanzara comune: per lo più asintomatica, in circa un quinto dei casi l’infezione provoca febbre, con sintomi simili a quelli influenzali che scompaiono dopo pochi giorni. Tuttavia, in circa un caso ogni duecento, la West Nile può manifestarsi in una forma neuroinvasiva dalle conseguenze potenzialmente fatali, soprattutto tra gli anziani.

Nel nostro paese la dengue può essere invece trasmessa dalla zanzara tigre ed è nota come “febbre spaccaossa” per gli intensi dolori ossei e muscolari che può provocare quando è sintomatica. La possibilità di ammalarsi è bassa, ma non così remota come suggerirebbero i nomi esotici.

“Nonostante le limitazioni dei viaggi, perfino la scorsa estate abbiamo registrato un piccolo focolaio di dengue in provincia di Treviso, innescato da una persona che aveva contratto il virus all’estero” riprende l’entomologo, sottolineando come nel nostro paese il contagio sia finora partito sempre da persone e non da zanzare infette. La sorveglianza dei vettori è complessa e articolata: entomologi, infettivologi e veterinari lavorano gomito a gomito per individuare tempestivamente i possibili focolai e prevenire il rischio di trasmissione.

Le strategie di contenimento

I tentativi di contenimento delle popolazioni di zanzara variano in base al contesto – urbano o rurale – e all’approccio utilizzato. “Quello più comune è di tipo chimico e prevede la periodica aspersione di larvicidi in primavera con l’obiettivo di ridurre le densità degli adulti nei mesi seguenti. Se questa strategia non ha successo, verso la fine dell’estate si può ricorrere a insetticidi come i piretroidi per eliminare gli adulti” prosegue Pombi.

Si tratta però di una mossa estrema: innanzitutto, come avviene per gli antibiotici con i batteri, l’esposizione ai piretroidi innesca fenomeni di resistenza tra le zanzare e dunque a lungo andare ridurre l’efficacia del trattamento. In secondo luogo, trattandosi di insetticidi a largo spettro, i piretroidi sono letali anche per insetti preziosi come api e bombi. Per questa ragione, quando possibile, si cerca di preferire rimedi biologici come l’introduzione di pesci, come la gambusia, che si nutrono delle larve di zanzara in stagni e laghetti.

Strategie più raffinate, ma che finora peccano in persistenza o rapidità, prevedono la dispersione di determinati batteri (Bacillus thuringiensis) che producono tossine specifiche per le zanzare oppure di spore di funghi che si nutrono di esse. L’ultima strada passa per la modifica genetica, come dimostra il progetto a larga scala lanciato lo scorso mese negli Stati Uniti per contenere la zanzara della febbre gialla (Aedes aegypti).

L’infezione batterica

Anche in Italia però si muove qualcosa: nelle scorse settimane l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha avviato un progetto pilota di controllo della zanzara tigre mediante il rilascio di maschi sterilizzati. Il progetto è stato sviluppato dalla società di ricerca Biovecblok, uno spin-off dell’Università di Camerino, che ha avviato la sperimentazione nei comuni di Arzignano (Vicenza) e Occhiobello (Rovigo).

Il protocollo prevede il rilascio di individui maschi di zanzara comune resi sterili dall’infezione del batterio Wolbachia. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) la considera una tecnica non Ogm che soddisfa i criteri di sicurezza. I maschi di zanzara non pungono, perciò non recano alcun fastidio e non rappresentano alcuna minaccia per l’uomo. Inoltre, Wolbachia è un batterio innocuo per l’uomo ed altri vertebrati ed è già presente in natura in oltre il 60% delle specie conosciute di insetti. “Si tratta di un approccio specie-specifico già sperimentato con successo contro la dengue.

Nel caso della sperimentazione italiana, il batterio è utilizzato per modificare la fisiologia dei maschi: il loro accoppiamento con femmine non infette produce una progenie sterile” riassume Pombi. Se il progetto pilota rispetterà le aspettative, questa tecnica potrà rappresentare un’alternativa nella lotta integrata ed ecosostenibile alle zanzare.

Sterminarle non è una buona idea

Già, perché il completo annichilimento delle zanzare non è solamente una missione destinata all’insuccesso ma finirebbe, peraltro, per ritorcersi contro di noi. “Le specie che recano danno all’uomo sono una piccolissima percentuale del totale e inoltre il nostro sangue rappresenta un’eccezione nella loro dieta, basata per buona parte del ciclo vitale su zuccheri di origine vegetale” ricorda l’entomologo, chiarendo che “oltre ad agire come dei piccoli impollinatori, tanto gli adulti quanto le larve di zanzara rappresentano il nutrimento per un gran numero di animali, dagli uccelli ai pesci.

La loro completa scomparsa avrebbe pesanti ripercussioni a livello ecologico”. Siamo dunque destinati a subire per sempre le loro punture estive? Probabilmente sì, anche se ciascuno di noi può fare qualcosa per limitarle. Come svuotare sottovasi e altri depositi di acqua stagnante dove proliferano le larve.