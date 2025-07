Zanzare: l’animale più pericoloso per la salute umana

Le zanzare, conosciute come gli animali più pericolosi al mondo, sono responsabili di un numero elevato di morti ogni anno. Con oltre 3.700 specie diffuse in tutto il pianeta, questi insetti rappresentano una seria minaccia per la salute globale.

Le statistiche parlano chiaro: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le zanzare causano annualmente oltre 700.000 decessi, con alcune stime che superano il milione. In confronto, i serpenti causano circa 100.000 morti e i cani circa 35.000. Le malattie più gravi trasmesse dalle zanzare includono la malaria, la dengue, il virus Zika, la febbre gialla e il virus West Nile. Queste infezioni possono avere conseguenze gravi, come febbre alta, dolori articolari e malformazioni neonatali.

Le zanzare sono particolarmente insidiose per vari motivi: si riproducono rapidamente, si adattano a diversi ambienti e le femmine si nutrono di sangue per deporre le uova, pungere più ospiti nello stesso giorno.

Anche in Italia, nonostante la malaria sia stata debellata, la presenza di specie come la zanzara tigre e la Culex sta destando preoccupazione. Recentemente, sono stati confermati diversi casi di infezione da virus West Nile, con decessi segnalati in diverse regioni.

Il virus West Nile, che colpisce anche gli animali, è per lo più asintomatico, ma può causare febbre e, nei casi più gravi, complicazioni neurologiche. Attualmente non esistono vaccini né cure specifiche, quindi la prevenzione resta fondamentale. Tra le raccomandazioni ci sono l’uso di repellenti, abiti lunghi, zanzariere e l’eliminazione di acqua stagnante. La situazione richiede un costante monitoraggio e interventi di disinfestazione da parte delle autorità locali per contenere la diffusione di queste malattie.