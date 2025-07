Zanzare in estate: consigli efficaci per proteggerti

Con l’arrivo dell’estate, la proliferazione delle zanzare diventa un fenomeno sempre più evidente in tutta Italia, dalle aree urbane alle località di vacanza. Questi insetti, di cui esistono oltre 3.500 specie nel mondo, sono noti per la loro funzione di vettori di malattie.

Solo le femmine pungono per nutrirsi e deporre le uova, e gli esperti avvertono che alcune specie possono trasmettere virus che, in passato, erano confinati a regioni tropicali. In Italia, il cambiamento climatico e la globalizzazione hanno permesso la circolazione di malattie come dengue, chikungunya e il virus del Nilo occidentale, con focolai autoctoni registrati negli ultimi anni.

L’Istituto Superiore di Sanità ha riportato 83 casi di dengue e 51 di chikungunya nel primo semestre del 2025, molti dei quali legati a viaggi all’estero. Inoltre, sono stati confermati 32 casi di infezione da West Nile virus dall’inizio dell’anno. Le aree più colpite, come la provincia di Latina nel Lazio, evidenziano la diffusione significativa della zanzara tigre sul territorio, amplificando il rischio di contagio durante i mesi estivi.

Gli esperti di SC Johnson, un leader nel settore degli insetticidi, consigliano alcune precauzioni per minimizzare le punture di zanzara. È fondamentale svuotare regolarmente qualsiasi recipiente con acqua stagnante, poiché anche piccole quantità possono essere sufficienti per la riproduzione. L’uso appropriato di repellenti, soprattutto durante le ore di maggiore attività delle zanzare, è essenziale. Si raccomanda di applicarli con attenzione, evitando il contatto con occhi e bocca, e di proteggere i bambini con cautela.

Ulteriori suggerimenti includono la scelta di abbigliamento chiaro e coprente e l’uso di dispositivi per la protezione negli spazi esterni. La prevenzione attraverso semplici misure è fondamentale per garantire una stagione estiva piacevole e sicura.