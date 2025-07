Zanzare: il killer silenzioso e come difendersi da loro

Quando si parla di pericoli per la salute, molti tendono a immaginare grandi animali predatori o serpenti velenosi. Tuttavia, secondo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCEO), l’insetto più letale al mondo è la zanzara. Questo autorevole ente mette in luce un dato allarmante: ogni anno, le zanzare causano più di 700.000 decessi, con alcune stime che superano il milione, rappresentando una minaccia ben più grave rispetto ad altri animali.

Le zanzare si distinguono per la loro capacità di diffondere malattie. La loro presenza è globale, ad eccezione delle regioni polari, e si riproducono rapidamente anche in piccoli bacini d’acqua stagnante. Solo le femmine si nutrono di sangue, ruolo essenziale per la maturazione delle uova. Durante questo processo, possono pungere più ospiti in un giorno, diventando così veicoli efficaci di agenti patogeni.

Nel contesto italiano, sebbene la malaria sia stata debellata, la situazione rimane preoccupante. La zanzara tigre (Aedes albopictus) trasmette virus come Chikungunya e Dengue, mentre la zanzara comune (Culex pipiens) è il principale vettore del virus West Nile, attualmente monitorato per nuovi focolai.

Per contrastare il rischio di punture e malattie, l’OMS e i CDC raccomandano diverse strategie preventive. Tra queste, l’uso di repellenti contenenti sostanze attive come DEET, l’adozione di abbigliamento protettivo e la creazione di barriere fisiche attraverso zanzariere. Inoltre, è fondamentale eliminare i siti di riproduzione delle zanzare, svuotando regolarmente qualsiasi recipiente che possa raccogliere acqua stagnante. Infine, per alcune malattie esistono vaccini specifici che possono offrire una protezione utile, soprattutto per i viaggiatori.