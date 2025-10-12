Zanzare e birra: attrazione fatale nei festival olandesi

Le zanzare rappresentano un rischio per milioni di persone nel mondo, mentre per altri sono semplicemente un fastidio. Alcuni sembrano attrarre questi insetti più di altri. Ma quali sono i fattori che influenzano questa scelta?

Uno studio condotto dalla Radboud University di Nijmegen ha rivelato che uno dei principali fattori che attirano le zanzare è il consumo di birra. Durante il festival musicale “Lowlands”, i partecipanti hanno avuto la possibilità di offrire il proprio braccio per un esperimento scientifico.

In totale, circa 500 volontari hanno iniziato rispondendo a un questionario su igiene, dieta e comportamento. Successivamente, hanno inserito il braccio in una gabbia con zanzare, che potevano annusare ma non pungere. Le zanzare avevano anche la possibilità di scegliere tra il braccio umano e una vasca di acqua e zucchero, e le interazioni sono state monitorate attraverso telecamere.

Dall’analisi dei dati è emerso che chi beve birra è 1,35 volte più attraente per le zanzare. Nonostante lo studio non spieghi il perché, sono stati riportati altri risultati utili. Ad esempio, le zanzare tendono a preferire le persone che hanno avuto rapporti sessuali la notte precedente.

Ulteriori fattori che influenzano l’attrattiva per le zanzare includono l’uso di crema solare: gli insetti mostrano una preferenza per la pelle pulita. Anche la recente igiene personale gioca un ruolo importante, poiché coloro che si lavano hanno meno probabilità di essere punti. In sintesi, evitare birra e sesso mentre ci si mantiene puliti e senza creme solari può ridurre il fastidio delle zanzare.