Nicolò Zaniolo ha lasciato il campo della Johan Cruijff Arena dopo soli 41 minuti della sfida di Nations League tra Olanda e Italia per infortunio. Il romanista si è scontrato in mezzo al campo con Van de Beek, ricevendo un colpo al ginocchio e dopo un primo consulto con i medici azzurri si è deciso per la sostituzione del giocatore con Kean. C’è preoccupazione circa le condizioni del centrocampista della Nazionale italiana reduce dal brutto infortunio dal ginocchio che non gli ha permesso di partecipare alla seconda metà della scorsa stagione. Zaniolo si è comunque rialzato ed è uscito dal terreno di gioco dolorante ma con le proprie gambe.

