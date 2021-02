Nicolò Zaniolo molto presto diventerà padre (la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta e partorirà a breve), ma nonostante questo ora il suo cuore sembrerebbe essere impegnato altrove e no, questa volta non c’entra niente Madalina Ghenea.

La nuova fiamma del calciatore della Roma sarebbe l’influencer ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Chiara Nasti, dato che – come ricostruito da Giornalettismo – i due avrebbero passato San Valentino insieme con tanto di regalo romantico.

Su Instagram, infatti, il giorno di San Valentino la Nasti ha pubblicato una enorme composizione floreale di rose rosse e bianche che è stata acquistata proprio da Nicolò Zaniolo: a “smascherare” il tutto è stato il negozio che ha pubblicato sui social tutti gli screen incriminati.

Zaniolo, anche Neymar ha puntato Chiara Nasti

Nicolò Zaniolo però non sarebbe l’unico calciatore ad aver messo gli occhi su Chiara Nasti, dato che anche Neymar avrebbe attualmente una cotta per lei, come rivelato dal settimanale Chi.

Stando a quello che c’è scritto nella rubrica ‘Le Chicche di Gossip’ del settimanale di Alfonso Signorini, Neymar avrebbe perso la testa per l’influencer:

“Il giocatore del Paris Saint Germain ha letteralmente perso la testa perla nostra influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde. Non c’è foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede”.

Che lei gli abbia preferito Zaniolo?