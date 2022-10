Zanicchi vs Lucarelli, Selvaggia sbotta con Carolyn Smith: “Non transigo!”

Durante la prima puntata di Ballando con le Stelle Iva Zanicchi ha insultato Selvaggia Lucarelli. Il caso è esploso e se n’è parlato in diversi programmi Rai. Tutti aspettavamo il confronto tra la cantante e la giurata nella seconda puntata, ma inaspettatamente a far saltare i nervi di Selvaggia è stata Carolyn Smith.

La maestra di ballo ha cercato di minimizzare l’offesa della Zanicchi: “Lasciamo perdere quello che è successo una settimana fa. Essendo lei emiliana, io sono moglie di un veneto. Loro ogni due parole hanno un’espressione un po’ così. Poi io so bene che la sua espressione non aveva valore dietro“.

Selvaggia Lucarelli sull’offesa di Iva Zanicchi: “Non transigo”.

La Lucarelli dopo aver sentito le parole di Carolyn ha voluto fare delle precisazioni: “Se dobbiamo tornare su questa storia con questo tono assolutorio no. Allora possiamo anche non tornarci. Io direi di non tornarci. Perché riparlarne con un tono assolutorio è proprio sbagliato. Non torniamoci e facciamo così. Fatemi capire. Io non ci voglio tornare e quindi voi siete dalla parte di chi usa quegli epiteti nei confronti di una donna? Ci siamo chiarite, ma non diciamo che ‘si usa’. Non si usa e punto. Su questo non transigo. Lei ha chiesto scusa e finiamola che è meglio“.

Offesa perdonata, ma il giudizio di Selvaggia non è cambiato. La Lucarelli ha dato un misero 1 alla concorrente ed ha motivato così il suo voto: “L’insulto l’ho perdonato, ma questo ballo non te lo perdono. Onestamente non me la sento proprio. C’è una grande sudditanza psicologica, che fa si che la Barale la massacriamo e te no. Se diciamo ad altri ‘ni’ devo dire a te no. Il ballo è un’altra cosa sono sincera. Mi fa piacere il fatto di trovarti contenuta“.

Qualcosa mi dice che tra le due non è finita qui.

Il twerking di Iva Zanicchi e Samuel Peron#BallandoConLeStelle https://t.co/X1YzSLCmYN — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 15, 2022