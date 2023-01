Zanicchi: "Trio con Vanoni-Berti più difficile di Al Bano-Morandi-Ranieri"

“Oddio! E’ vero: mi sono dimenticata della Vanoni, della grande Ornella!”. Iva Zanicchi, intervistata dalla AdnKronos, completa in qualche modo la sua battuta, rilasciata a Rtl, in cui accusava benevolmente Amadeus: “Hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna. Della mia età, ci sono rimasta solo io…”.

Fra le grandi interpreti della musica leggera italiana – scomparsa Milva e non considerando Mina che da decenni non regala più ai suoi fans interpretazioni dal vivo – sopra gli 80 anni oltre a Iva Zanicchi c’è anche Ornella Vanoni e proprio sulla soglia (li compirà in estate) Orietta Berti, mentre poco al disotto si annoverano fra le altre Patty Pravo, Rita Pavone, Loredana Bertè, nonché Caterina Caselli anche lei non più in attività canora.

“Va bene, non sono la sola ottantenne – ammette Iva – ma francamente un trio Zanicchi, Vanoni, Berti è molto più difficile da immaginare rispetto al trio Al Bano, Morandi, Ranieri che si esibirà a Sanremo… Ci vorrebbero le bombole d’ossigeno sul palco! – scherza autoironicamente – Tifo per loro, sono amica di tutti e tre e sono curiosissima di ascoltarli: sarà molto bello sentirli e vederli cantare insieme al Festival“.

(di Enzo Bonaiuto)