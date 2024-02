Zanicchi sulla Vanoni: “Cosa mi ha combinato dietro le quinte di Sanremo”

A differenza di molte altre sue colleghe, Iva Zanicchi ha sempre dimostrato di essere la bocca della verità. La cantante di Testarda Io non ha peli sulla lingua e durante la sua ultima ospitata a La Vita in Diretta ha fatto una rivelazione su Ornella Vanoni. Pare che durante un Festival di Sanremo ci sia stato un piccolo screzio tra le due grandi dive.

“Non è facile fare amicizia a Sanremo, ci sono delle gelosie. Io che adoro Ornella Vanoni devo dire una cosa. Un anno lei era incavolata e mi disse ‘tu vieni qui con delle canzoni orribili e vinci, io vengo con i pezzi più belli e mi mandano fuori’. Io le risposi ‘non è vero che sono brutte, al massimo diciamo che le mie sono popolari’. Io ero lì pronta per uscire, morivo dalla paura e tremavo come una foglia, mi annunciano e lei mi tocca e mi dice ‘oddio ma cosa hai sul vestito’, io vado nel panico”.

Alberto Matano ha mostrato a Iva Zanicchi una vecchia foto in cui c’è lei insieme a Mina, Mia Martini, Marcella Bella, Gigliola Cinguetti e Ornella Vanoni. Dopo aver visto lo scatto Iva è tornata a parlare della Vanoni ed ha aggiunto qualche altro dettaglio al suo racconto.

“Che bello questo scatto. Qui c’è proprio la musica di quegli anni, dei grandi talenti, c’è poco da aggiungere. Guardate Mia Martini, Milva che ha portato la sua arte in tutto il mondo, Marcella Bella che ancora oggi canta alla grande, Gigliola che poi sarà a Sanremo e io che me le magno tutte quante! Se andavo d’accordo con Ornella? Apparentemente andavamo d’accordo, poi non era mica tanto vero. Dai, Ornella che mi dice quelle cose mentre stavo uscendo. Pensate che avevo il mio ufficio stampa che mi disse ‘adesso ti proteggo io domani sera’ e infatti poi mi faceva tipo da guardia del corpo. Mi teneva Ornella alla larga. Poi dopo lo spettacolo mi elogiava in tutti i modi, ma intanto dietro le quinte… eravamo tremende”.