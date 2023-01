Zanicchi punzecchia Amadeus e Chiara Ferragni: “Penso dirà poco”

Anche nella sua recente partecipazione a Ballando con le Stelle Iva Zanicchi ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. La cantante non si fa troppi problemi a dire quello che pensa e l’ha fatto anche in una nuova intervista che ha rilasciato a Rtl 102.5. Dopo aver fatto i complimenti ad Amadeus per il cast del nuovo Festival di Sanremo, Iva gli ha lanciato una shade per il mancato invito come ospite.

“Certo, c’è un bel cast di donne in gara questo è verissimo. Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto, una squadra degna delle Olimpiadi. Ritorna Anna Oxa, Giorgia, poi pare duetti con Elisa. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo. L’anno scorso c’ero io ed era stupendo e favoloso. Chi mi piace della generazione Z? Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie. Comunque Amadeus accontenta tutti con questi artisti. Se ci sente Amadeus? Ama hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri, eh cavolo, ma manca una donna! Non ho detto che mi autocandido, ma della mia età ci sono rimasta solo io”.

Zanicchi sulle conduttrici di Sanremo: “Penso parleranno poco”.

Un’altra frecciatina è arrivata per Chiara Ferragni, Chiara Francini e Paola Egonu. La Zanicchi infatti si è augurata che accanto ad Amadeus arrivi Fiorello.

“Se mi piacciono le ospiti? Chiara Ferragni, Chiara Francini e Paola Egonu? Penso che diranno poco, quindi spero e pretendo che indossino abiti favolosi. Poi magari mi stupiranno e saranno coltissime. Io però le voglio vedere belle4 e affascinanti. Però mi auguro e spero arrivi Fiorello. A parte le polemiche che ci sono sempre, Sanremo è fondamentale per i giovani artisti, devono arrivare preparati e con belle canzoni, non c’è vetrina più importante. Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia, teniamocelo caro. E ricordiamoci che è davvero un patrimonio nazionale. Ancora oggi ha la capacità di sfornare grandissimi talenti. Pensiamo anche ai Maneskin che abbiamo ascoltato adesso”.