Zanicchi, le prime parole dopo la scomparsa del marito

Giovedì scorso è morto all’età di 74 anni Fausto Pinna, marito di Iva Zanicchi, i due erano sposati dal 1987 e lui era malato da diverso tempo. Da Simona Ventura, Samuel Peron, Milly Carlucci a Silvia Toffanin, sono state moltissime le colleghe e i colleghi della cantante ad esprimere parole di vicinanza.

Ieri c’è stato il funerale del noto produttore e poche ore fa la Zanicchi ha rotto il silenzio e sul suo profilo Instagram ha deciso di ringraziare tutti per la vicinanza dimostratale in questi giorni: “Come avrete saputo purtroppo il mio caro Pippi è salito in cielo, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. In questo momento di dolore le vostre parole di affetto mi sono di grande conforto , grazie grazie grazie vi voglio tanto bene“.

“Ha un tumore al polmone. Purtroppo non è operabile. Gli avevano dato due mesi di vita, ma ce la farà anche stavolta. – ha dichiarato qualche mese fa Iva in un’intervista concessa a Di Più – I medici sono pessimisti perché il tumore contro cui sta combattendo Pippi non è operabile. Malgrado questo, sono certa che lui ce la farà anche questa volta perché è uno che non demorde, è un sardo di fibra fortissima: insieme lotteremo e vinceremo ancora. Non cedo un millimetro e nemmeno Fausto ha intenzione di arrendersi alla malattia, all’ospedale, al destino.

Fumava davvero tante sigarette, però non ci aspettavamo che sarebbe successo questo. Poi la brutta diagnosi. Io ho fatto di tutto per non fargli pesare la situazione, l’ho incoraggiato e seguito nelle cure. Devod ire che gli sono sempre stata molto vicino per cercare di allungargli la vita fino a quando, quasi per miracolo, un po’ alla volta, ha iniziato a stare meglio”.