Zanicchi, la sua presenza a Ballando è a rischio: “Potrebbe non scendere in pista”

Non c’è pace per Milly Carlucci, dopo il caso dell’insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli, l’infortunio di Luisella Costamagna, l’incidente di Gabriel Garko, adesso ce n’è un’altra. Sembra infatti che la presenza della Zanicchi a Ballando con le Stelle sia a rischio. La cantante potrebbe non presentarsi nella puntata di sabato e non c’entra nulla l’infelice episodio con la Lucarelli.

Poco fa infatti Davide Maggio ha lanciato uno dei suoi scoop ed ha rivelato che Iva ha delle questioni private che potrebbero impedirle di ballare sabato sera. Sembra invece certo che Gabriel Garko sarà in puntata, magari ballerà con l’aiuto di un tutore, o opterà per un’esibizione modificata e semplificata.

Zanicchi si assenta da Ballando? “Esibizioni in bilico”.

“Fermi tutti: Iva Zanicchi è a rischio. Possiamo anticiparvi che, nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, la cantante potrebbe non scendere in pista. Il motivo? Niente a che vedere con il Tr*iagate della prima puntata: a mettere in bilico le performance danzerecce della Zanicchi ci sono delle questioni familiari. Il possibile stop della Zanicchi si aggiunge ai problemi di Gabriel Garko, che si è fatto male. In questo caso però la presenza nel quarto appuntamento con Ballando con le Stelle dovrebbe essere garantita”.

Le parole di Milly Carlucci su Gabriel Garko: “I medici ci diranno come gestire la situazione”.