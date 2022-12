Zanicchi la spara grossa: “Cosa farò in diretta se vinco Ballando”

Tra le discussioni con Selvaggia Lucarelli, le barzellette e le coreografie, Iva Zanicchi è stata una delle vere protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. La cantante grazie anche al salvacondotto è arrivata dritta alla semifinale dello show di Milly Carlucci, ma la vera sorpresa arriverà se mai dovesse vincere il programma. Nella sua ultima ospitata a La Vita In Diretta la Zanocchi ha rivelato che se mai dovesse trionfare resterà in bikini sulla pista da ballo.

“Sabato ballerò ancora meglio. E se vinco faccio una cosa particolare. Giuro, peggio per voi. Non fatemi vincere. Io, dato che il fisico tiene – e se non tiene, chi se ne frega -, mi presenterò col bikini. Darò una stirata al mio fisico, ma so già di non vincere, per cui non correrò questo rischio”.

E questo punto facciamo vincere Iva, anche solo per vedere la faccia di Milly durante il momento choc gold in stile Sabrina Ferilli per lo scudetto della Roma.

La Zanicchi e il bilancio su Ballando con le Stelle: “Molto positivo, Samuel Peron come un nipote”.

La cantante di Zingara ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo ed ha fatto un bilancio della sua avventura a Ballando con le Stelle.