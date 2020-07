“Stigmatizzo questa polarizzazione, questo far emergere che ci possa essere divergenza di vedute fra addetti ai lavori, che in questa vicenda sono prevalentemente medici, ma anche tanti biologi, statistici, qualche veterinario e qualche epidemiologo. L’importante è che tutti coloro che parlano posseggano l’argomento. E possedere l’argomento significa comportarsi con ottimismo e buonsenso, evitando estremismi in un senso o nell’altro”. E’ l’invito rivolto da Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano, intervenuto oggi al convegno in Senato ‘Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’, dove la partecipazione di alcuni specialisti aveva suscitato polemiche all’interno della comunità scientifica.

