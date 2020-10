“Prima o poi il vaccino anti-Covid arriverà, qualche azienda lo immetterà sul mercato, ma ci sono dei criteri da rispettare: deve essere sicuro, efficace e proponibile a tutta la popolazione e non solo a una fetta ristretta e insufficiente, altrimenti è inutile. Dunque chi ne sa più di me pensa che ci voglia ancora molto tempo per questo, e che probabilmente potrebbe essere utile e utilizzabile su larga scala solo nel prossimo autunno”. Così Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano e prorettore dell’università Vita-Salute, ospite de #ilcafFLEdelmercoledi, in onda sui canali social della Fondazione Luigi Einaudi.

