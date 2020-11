“Sars-Cov2 ha messo in linea di produzione una serie di scienziati privi dei necessari parametri per essere definiti e riconosciuti come tali”. A parlare è Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale dell’Istituto San Raffaele di Milano, nonché referente direzionale delle Aree Cliniche del medesimo ospedale, in una intervista a ‘Libero’. “Esistono anche in medicina, come in tutti i settori, quelli che non sbagliano mai: sono coloro che stanno sul divano di casa, dietro a una telecamera e davanti a una scrivania”, aggiunge. “Certa stampa, politicamente trasversale, ha gravi responsabilità – ricorda Zangrillo – se terrorizziamo le persone, non le renderemo mai responsabili. Mio padre mi ha insegnato l’importanza della carità”.

