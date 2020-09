“Cerco di mantenermi pacato, perché sono certo di rappresentare il contrario rispetto a quello che anche maliziosamente ha detto il professor Lopalco. Mi piace la politica ma non ne farò mai parte”. Il professor Alberto Zangrillo, direttore della Terapia intensiva del San Raffaele, a Non è l’arena risponde così alle domande su recenti dichiarazioni del professor Lopalco. “Lopalco dice che sono lontano dalla scienza e dalla ricerca. Io ho pubblicato una quarantina di lavori con il mio gruppo di lavoro, il professor Lopalco ha pubblicato un lavoro sul coronavirus. Gli auguro di essere uno straordinario assessore per la Puglia e di sviluppare il cuore della sanità pugliese”, aggiunge.

