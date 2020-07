“Bisogna dare indicazioni chiare e autorevoli: non è vero che il virus non esiste più, io non l’ho mai detto così come non ho detto che è mutato. Ho però affermato – e lo sostengo ancora perché questa affermazione si basa sull’osservazione e la cura diretta dei pazienti – che la situazione clinica oggi è diversa”. Così Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano e prorettore dell’Università Vita-Salute di Milano che, in un’intervista a ‘La Repubblica’, precisa: “dire che il virus oggi non sta producendo una malattia clinicamente significativa non vuol dire affatto negare l’esistenza del Sars-Cov-2. Rifiuto in tutti i modi la definizione di negazionista”.

