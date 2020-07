“È verissimo che alcuni tra i miei illustri assistiti sono meno tracciabili del solito, ma potendo comunicare con loro quotidianamente, sono poco interessato ai loro movimenti, comunque non condizionati dalla necessità di alcuna quarantena. Quanto alla politica, il mio totale disinteresse ad ogni tipo di coinvolgimento è confermato, ora e sempre, semplicemente perché quando un obiettivo è così semplice da raggiungere, perde il mio interesse. Ironie a parte, ho la fortuna di fare un lavoro che mi appassiona e che non intendo lasciare”. Così Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e primario di Anestesia e rianimazione all’Irccs meneghino San Raffaele, in una lettera al direttore del ‘Fatto quotidiano’, scritta per rispondere “alle curiosità gentilmente sollevate dalla dottoressa Ranieri sul ‘Commento’ del 23 luglio’. Il riferimento è all’articolo ‘Zangrillo, Covid finito?’.

Fonte