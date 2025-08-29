Zandvoort: La Formula 1 tra insidie e sorprese inaspettate

A Zandvoort, la Formula 1 riparte senza pioggia, una condizione attesa per tutto il weekend. Le McLaren si sono dimostrate competitive, con Norris che ha iniziato bene, superando Piastri. Anche l’Aston Martin, con Stroll e Alonso, ha mostrato segnali positivi, posizionandosi dietro alle McLaren.

La Ferrari, invece, ha faticato a emergere, probabilmente impegnata a comprendere le curve sopraelevate del tracciato, che pongono sempre interrogativi sul setup delle vetture. In un circuito tortuoso come questo, la posizione di partenza diventa cruciale, come sottolineato da Vasseur.

Leclerc ha chiuso la qualifica al 14° posto, davanti a Hamilton, senza mai trovare il ritmo giusto. La frustrazione di Charles è emersa via radio, dove ha esclamato di concentrarsi sul lavoro, avvertendo che erano molto distanti rispetto alle aspettative. Nonostante alcuni segnali incoraggianti sul passo gara, partire così indietro in Olanda è insidioso, peraltro un copione già visto in passato. Era fondamentale ottenere riscontri dalle prove su pista asciutta, ma questo non è avvenuto.

Kimi Antonelli ha vissuto una giornata peggiore; dopo sei giri, è finito nella ghiaia, compromettendo una sessione che avrebbe potuto essere importante per la sua crescita. Anche Verstappen ha commesso un errore, finendo nella sabbia mentre provava il procedimento di partenza. Tuttavia, il quattro volte campione del mondo ha chiuso la sessione con il sesto tempo, superando Russell.