Zandvoort: disastro Ferrari e trionfo Piastri in Olanda

Da StraNotizie
A Zandvoort è andata in scena una gara ricca di colpi di scena, senza l’atteso diluvio. Lando Norris ha vissuto un momento di grande delusione a causa della rottura del motore, mentre Oscar Piastri ha preso il comando della corsa, aumentando il suo vantaggio nel Mondiale. All’inizio, Norris aveva chiuso dietro a Max Verstappen, ma è stato costretto al ritiro per problemi meccanici, una rarità per la McLaren.

Verstappen ha conquistato il secondo posto, entusiasmando i tifosi olandesi. In una gara caratterizzata da un tumulto di eventi, Isack Hadjar è emerso come un rookie promettente, resistendo con determinazione agli assalti di Charles Leclerc e mantenendo la calma nel caos che lo circondava. La Ferrari, invece, ha vissuto una giornata disperata, con entrambe le vetture eliminate dalla competizione.

Il fine settimana è stato particolarmente difficile per Lewis Hamilton, che ha perso il controllo della sua auto e per Leclerc, coinvolto in un incidente causato da Antonelli. Quest’ultimo ha ricevuto una penalità di dieci secondi per la sua manovra che ha compromesso la corsa di Leclerc e un’altra penalità per superare il limite di velocità ai box.

Leclerc, ora sotto indagine per un sorpasso su Russell, osserva la situazione con apprensione. Il team principal Vasseur ha descritto il weekend come “durissimo”, sottolineando la necessità di migliorare le performance. La Ferrari e Hamilton si presentano a Monza in condizioni di grande difficoltà, mentre Piastri e Hadjar festeggiano i loro successi.

