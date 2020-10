La handbike di Alex Zanardi viaggiava sfiorando i 50 chilometri l’ora. E’ uno degli elementi emersi dalla consulenza della difesa del camionista Marco Ciacci, 44 anni al volante del mezzo pesante che stava risalendo la statale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza. Il tragico incidente è avvenuto lo scorso 19 giugno quando il campione paralimpico che partecipava a una iniziativa benefica di Obiettivo Tricolore è rimasto ferito gravemente andando a sbattere contro l’autocarro che proveniva in direzione opposta: non c’era nessun problema tecnico alla handbike di Zanardi, concordano sia la perizia della procura sia quella della difesa del campionista, il pilota avrebbe perso il controllo a una curva e non c’è tra le cause nemmeno il cedimento dell’asfalto.

La velocità della handbike era dunque entro i limiti consentiti e lo stesso per il camion che procedeva a 39 km l’ora. E’ quanto emerge dalle valutazioni collimanti presenti in due consulenze depositate nella cancelleria della Procura della Repubblica di Siena: quella del professor Dario Vangi, consulente del procuratore capo Salvatore Vitello e del pubblico ministero Serena Menicucci, e quella del professore Mattia Strangi, perito di parte per la difesa dell’autotrasportatore di Castelnuovo Berardenga (Siena), al momento indagato per lesioni colpose.

Nella dinamica dell’incidente descritta dal professore Mattia Strangi, docente di ricostruzione degli incidenti stradali all’Università di Bologna, Zanardi quando vide il camion proveniente in direzione opposta avrebbe tentato di girare verso destra per allontanarsi dalla parte centrale della carreggiata ma il suo veicolo sarebbe andato in sovrasterzo, cioè avrebbe avuto un principio di testa coda che avrebbe determinato il ribaltamento del mezzo. Zanardi così cade, finendo nella corsia opposta e battendo la testa contro il cerchione anteriore sinistro dell’autotreno.







