Un nuovo lockdown “non possiamo permettercelo”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio1. “La regola del virus è crescere in maniera esponenziale. E’ chiaro che nei mesi che verranno quando arriverà il freddo e saremo al chiuso occorrerà avere una attenzione straordinaria alle regole – ha aggiunto -. Bisognerà mettere in campo un piano straordinario e assistere le Regioni per effettuare il massimo numero di tamponi. Il test rapido aiuterà moltissimo per i tempi d’attesa e comunque io credo che bisognerà, con il commissario Arcuri, pensare ad un piano che accompagni le Regioni e le assista. Più sono le persone asintomatiche intercettate e più si abbassa il rischio che il contagi dilaghi”.

