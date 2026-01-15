Zamora, commedia nostalgica su Rai 1

Il film “Zamora” sarà trasmesso stasera alle 21.30 su Rai 1. La storia è ambientata nella Milano degli anni 60 e parla di un giovane e pacato ragioniere di nome Walter Vismara che lavora come contabile in una piccola fabbrica a Vigevano. Quando l’azienda chiude senza preavviso, Walter trova un nuovo lavoro a Milano, dove è costretto a partecipare a una competizione calcistica settimanale tra “scapoli e ammogliati” voluta dal suo capo, il Cavalier Tosetto.

Walter, che non ama il calcio, si schiera in porta, ma il suo scarso talento lo porta a essere preso di mira da un collega, che lo soprannomina sarcasticamente “Zamora” come il celebre portiere spagnolo degli anni 30. Walter chiede aiuto a Giorgio Cavazzoni, un ex portiere di calcio, per migliorare le sue abilità e sfuggire alle umiliazioni del suo collega. Nel frattempo, Walter si innamora di Ada, ma la loro storia d’amore è complicata dalle dinamiche dell’ufficio.

Il film è diretto da Neri Marcorè, che fa il suo debutto dietro la macchina da presa, e ha un cast che include Alberto Paradossi, Giacomo Poretti e Giovanni Storti. La storia è liberamente tratta dal romanzo omonimo di Roberto Perrone e si ispira alla commedia all’italiana degli anni 60, con un ritmo pacato e una narrazione classica. Il film non è una storia vera, ma una metafora della paura di esporsi e di fallire, e il calcio non è il vero centro del racconto, ma piuttosto un mezzo per riflettere sul mondo del lavoro e le sue dinamiche.