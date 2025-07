Zambelli: la battaglia per non essere estradata in Italia

L’argomento dell’estradizione e delle controversie legate alla giustizia internazionale è tornato al centro dell’attenzione in Italia. Carla Zambelli, ex deputata italo-brasiliana, è stata arrestata a Roma dalla polizia, ricercata dall’Interpol per una condanna di dieci anni in Brasile per hackeraggio.

Zambelli, esponente del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro e cittadina italiana, ha denunciato di aver subito una persecuzione politica, affermando che le mancano le garanzie difensive. Durante un’intervista video, ha espresso la sua determinazione a restare in Italia, dichiarando che, qualora dovesse scontare una pena, preferirebbe farlo nel Paese, ritenendolo giusto e democratico. Ha anche manifestato l’intenzione di richiedere asilo politico, sostenendo di essere vittima di un attacco da parte delle autorità brasiliane.

Parallelamente in Brasile, un procedimento di impeachment sta avanzando presso la Commissione Costituzione e Giustizia della Camera dei Deputati. Il relatore del caso, Diego Garcia, ha dichiarato che la situazione di Zambelli, ora arrestata all’estero, rende il caso “unico”. La Commissione deve ancora decidere se ascoltare Zambelli e altre persone coinvolte. Tra le richieste avanzate, si include la possibilità di un confronto tra Zambelli e Walter Delgatti Neto, anch’esso condannato per il medesimo reato di hackeraggio.

Ora sarà compito delle autorità italiane valutare se procedere con l’estradizione di Zambelli, mentre si attendono sviluppi anche dalla Commissione brasiliana.