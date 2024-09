Zalewski può lasciare la Serie A! Zielinski in gruppo, Ndoye ancora fuori

Il 10 settembre 2024, il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, sta preparando la trasferta contro il Como, prevista per sabato pomeriggio. Nella giornata di oggi, durante l’allenamento a Casteldebole, diversi giocatori, tra cui Skorupski, Aebischer, Freuler, Moro e Urbanski, hanno lavorato insieme in gruppo. Tuttavia, Erlic, Ferguson e Ndoye hanno seguito un programma di allenamento differenziato.

In casa Roma, si parla di una possibile partenza di Nicola Zalewski. L’esterno italo-polacco potrebbe trasferirsi al Galatasaray, che già ha messo gli occhi su Victor Osimhen e Luca Pellegrini della Lazio. Il club turco ha offerto a Zalewski un contratto quinquennale e un ingaggio di 2 milioni di euro netti a stagione. Attualmente, le due squadre stanno lavorando per trovare un accordo per il trasferimento del giocatore, che ha il contratto in scadenza.

Brutte notizie anche per l’Empoli, che si prepara a ospitare la Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il tecnico Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Jacopo Fazzini, un centrocampista classe 2003, che ha subito una lesione ai muscoli flessori dell’anca sinistra durante le partite con la Nazionale. Fazzini salterà sicuramente la partita con la Juventus e potrebbe essere costretto a rinunciare anche alla gara contro il Cagliari.

Per quanto riguarda l’Inter, la squadra si sta preparando per la trasferta contro il Monza, che anticipa l’esordio in Champions League. Simone Inzaghi pianifica un mini-turnover per la prima notte europea della stagione. Le buone notizie arrivano dai centrocampisti Zielinski e Barella, che sono tornati ad allenarsi in gruppo. Zielinski ha appena completato il rientro dopo gli impegni nazionali, mentre Barella si è presentato in anticipo rispetto ai tempi previsti dopo un piccolo intervento al naso. Entrambi sono quindi pronti per essere considerati titolari nella sfida contro il Monza, contribuendo così alla formazione di un Inter che sta dimostrando di avere una rosa competitiva e ben preparata per affrontare le sfide imminenti.