In occasione del primo anniversario dell’incarcerazione di Patrick Zaki è stata promossa una nuova iniziativa nazionale da parte di Amnesty International per supportare, sostenere e diffondere la richiesta di liberazione in suo favore. A seguito della richiesta presentata dal Gruppo Italia 302 e dal Gruppo Giovani 115 Salerno di Amnesty International, il Comune di Salerno aderirà alla mobilitazione illuminando di giallo, questa sera, Palazzo di Città.

Il Pd provinciale di Salerno intanto, ha proposto la cittadinanza onoraria per il 28enne attivista e ricercatore presso l’Università di Bologna, privato della libertà dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Nella sede de partito si terrà un incontro in cui verrà presentata la proposta avanzata dai Consiglieri di maggioranza del Comune di Salerno, volta all’inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale del conferimento della cittadinanza onoraria.

Alla conferenza parteciperanno Piero De Luca, il segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e i Consiglieri comunali di maggioranza.