Zaisia Smartwatch Universale con Chiamate, Modalità Sportive e Monitoraggio della Salute – IP68 per Android e iOS

Dal marchio

zaisia è un marchio tecnologico che persegue la moda e l’intelligenza. Facciamo costantemente progressi e ci impegniamo a comprendere meglio le esigenze e le esperienze degli utenti, al fine di offrire agli utenti una vita più sana, intelligente e confortevole e aiutarli a migliorare la loro qualità di vita.

⌚【Effettuare e rispondere alle chiamate】È possibile collegare l’orologio in modalità wireless al telefono. Dopo aver collegato l’orologio al telefono, è possibile effettuare e rispondere alle chiamate direttamente sull’orologio senza rispondere al telefono.

⌚【Hardware eccellente】Questo orologio è dotato di uno schermo ad alta definizione da 2,01 pollici con una risoluzione di 240,296 e di un hardware eccellente che consente di vedere immagini chiare anche in condizioni di forte luce. Gli orologi hanno molti quadranti che è possibile sostituire se necessario.

⌚【Molteplici modalità di esercizio pratico】 Questo orologio ha diverse modalità sportive, come trekking, corsa, yoga, ciclismo, alpinismo, baseball, basket, calcio, tennis, badminton, danza, ecc., per soddisfare le vostre esigenze sportive. Registrare i dati dell’allenamento durante l’intero processo di allenamento, inclusi passi, calorie, minuti, ecc., Può aiutarti ad allenarti più scientificamente.

⌚【24/7 Real Time Health Monitor】Questo smartwatch supporta il monitoraggio continuo 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dello stato di ossigeno nel sangue, in modo da poter comprendere la tua condizione fisica e confrontare i cambiamenti prima e dopo l’esercizio fisico.

⌚【Monitor di qualità del sonno】Una buona giornata inizia con un buon sonno. Questo orologio può rilevare con precisione lo stato del sonno, analizzare la qualità del sonno e aiutarti a regolare le tue abitudini di sonno.

⌚【Notifiche intelligenti】Le notifiche Smart Message possono ricevere promemoria di chiamata in arrivo, notifiche SMS, SNS e altre applicazioni sociali senza utilizzare un telefono cellulare.

⌚【Durata e compatibilità della batteria】Supporta la modalità di ricarica magnetica, che richiede solo due ore per ricaricare completamente ogni volta. È dotato di una grande capacità 400mAh batteria, che è sufficiente per funzionare per 7 giorni o stare fermo per 30 giorni. Questo smartwatch è compatibile con Android 4.4 o versioni successive, iOS 9.0 o versioni successive e dispositivo wireless 5.3.

⌚【Caratteristiche più pratiche】Questo smartwatch supporta funzioni di cronometro, allarme, respirazione, tempo, musica e foto e ha funzioni di promemoria intelligenti come promemoria sedentari, promemoria acqua potabile, ecc.

⌚【Servizio clienti eccellente】Se incontrate problemi durante l’uso, non esitate a contattarci e vi forniremo assistenza. Garantiamo una piacevole esperienza di shopping.