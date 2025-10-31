Zaira Nara svela il piano segreto di Wanda per Icardi

Il mondo del calcio non smette mai di riservare sorprese anche al di fuori del campo, e una delle storie più intriganti al momento è quella che coinvolge Zaira Nara, sorella della più famosa Wanda Nara. In una recente intervista, Zaira ha rivelato un curioso retroscena su come Wanda tentò di farle trovare un fidanzato, proponendole nientemeno che Mauro Icardi.

I destini si incrociano in modi inattesi: all’epoca, Wanda era ancora sposata con Maxi López e Zaira viveva da single. “Wanda mi ha presentato Mauro, mentre era sposata e io ero disponibile”, racconta Zaira. Ogni volta che andava a trovare la sorella, Mauro era sempre lì. Tuttavia, la strategia di Wanda non ebbe il successo sperato: “Per fortuna non gli ho mai dato retta, altrimenti non sarebbero nate le mie stupende nipotine”.

Ma quegli incontri non erano casuali; Wanda aveva un piano ben preciso. “Era veramente insistente. Me lo presentò a sorpresa, anche quando continuavo a rifiutare”, ricorda Zaira. Quando la situazione diventò insostenibile, le sorelle ebbero un confronto diretto.

La storia prese una piega inaspettata quando Zaira, dopo una delusione amorosa, decise di andare in Italia per cercare conforto da Wanda. Qui avvenne il colpo di scena: “Sto uscendo con Mauro”, le rivelò Wanda, lasciando Zaira scioccata. “Volevo raccontarle i miei problemi; era stata lei a pagarmi il biglietto per parlare…” Questo annuncio cambiò radicalmente le dinamiche familiari, aprendo la strada alla relazione tra Wanda e Icardi.