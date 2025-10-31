18.9 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Gossip

Zaira Nara svela il piano segreto di Wanda per Icardi

Da stranotizie
Zaira Nara svela il piano segreto di Wanda per Icardi

Il mondo del calcio non smette mai di riservare sorprese anche al di fuori del campo, e una delle storie più intriganti al momento è quella che coinvolge Zaira Nara, sorella della più famosa Wanda Nara. In una recente intervista, Zaira ha rivelato un curioso retroscena su come Wanda tentò di farle trovare un fidanzato, proponendole nientemeno che Mauro Icardi.

I destini si incrociano in modi inattesi: all’epoca, Wanda era ancora sposata con Maxi López e Zaira viveva da single. “Wanda mi ha presentato Mauro, mentre era sposata e io ero disponibile”, racconta Zaira. Ogni volta che andava a trovare la sorella, Mauro era sempre lì. Tuttavia, la strategia di Wanda non ebbe il successo sperato: “Per fortuna non gli ho mai dato retta, altrimenti non sarebbero nate le mie stupende nipotine”.

Ma quegli incontri non erano casuali; Wanda aveva un piano ben preciso. “Era veramente insistente. Me lo presentò a sorpresa, anche quando continuavo a rifiutare”, ricorda Zaira. Quando la situazione diventò insostenibile, le sorelle ebbero un confronto diretto.

La storia prese una piega inaspettata quando Zaira, dopo una delusione amorosa, decise di andare in Italia per cercare conforto da Wanda. Qui avvenne il colpo di scena: “Sto uscendo con Mauro”, le rivelò Wanda, lasciando Zaira scioccata. “Volevo raccontarle i miei problemi; era stata lei a pagarmi il biglietto per parlare…” Questo annuncio cambiò radicalmente le dinamiche familiari, aprendo la strada alla relazione tra Wanda e Icardi.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
San Gimignano potenzia la tutela ambientale con ispettori volontari
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.