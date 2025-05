Zaino Ryanair 40x20x25: Ideale per Viaggi e Lavoro

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Tania

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Perfetto

Review: Zaino veramente comodo e spazioso, ottimo per weekend fuori! Nessun problema in aeroporto rispetto alle misure consentite (EasyJet). Traspirante dietro la schiena e bilancia bene il peso!

Reviewer: federica D’elia

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo zaino – bagaglio a mano

Review: Ottimo zaino da viaggio, molto capiente e nelle dimensioni del bagaglio a mano da infilare sotto al sedile. Consigliato!

Reviewer: Leonardo Barucci

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Spazioso, comodo e resistente: ottimo rapporto qualità/prezzo

Review: AGGIORNAMENTO: Ho utilizzato lo zaino in un viaggio e devo dire che sono rimasto estremamente soddisfatto: con un po’di programmazione, sono riuscito a farci entrare tutto il necessario per 5 giorni di vacanza, anche con un buon margine di spazio per qualche souvenir. Durante il viaggio il peso dello zaino si sentiva abbastanza: nonostante le spallette abbastanza comode, dopo un po’dava fastidio. Ho apprezzato per questo la maniglia laterale per portarlo anche come sacca e quindi scaricare la schiena. Comunque mi ritengo soddisfatto nel complesso e consiglierei nuovamente il prodotto. La fattura del prodotto inoltre si è dimostrata buona e resistente: le cerniere hanno retto egregiamente nonostante la chiusura un po’ “tirata”.ORIGINALE: Lo zaino è arrivato in una busta che lo proteggeva dall’esterno. Le dimensioni sembrano quelle corrette e gli spazi sono come descritti: Ampio spazio per riporre una gran quantità di vestiti, sicuramente più che sufficiente per una gita fuori porta di qualche giorno. Ho allegato anche la foto con tutti i vestiti che sono riuscito ad infilarci (senza sanitari vari o altro). La struttura mi sembra abbastanza buona e le cerniere resistenti. Confortevole da indossare anche a pieno carico. Ho apprezzato la maniglia laterale per portarlo come una valigia e anche la tasca nascosta dietro la schiena per metterci i documenti e in generale gli oggetti di valore.

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Lo consiglio vivamente

Review: E’ il miglior zaino che potevo comprare !!!

Reviewer: Simone

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Spazioso ed economico

Review: Ottimo prodotto, mi é piaciuto sopratutto per la quantità di abbigliamento che si può inserire, anche per 3 giorni è perfetto, se poi é esiste direi che ci si può portare cose per 5 giorni. Idrorepellente, traspirante infatti schiena sempre asciutta, e compagnie aeree lo accettano anche se é full.

Reviewer: michel

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Perfetto

Review: Piccolo ma super capiente e quando lo tieni anche per ore e ore sulle spalle non dà fastidio, perfetto per viaggi di qualsiasi genere , specialmente per voli dove si viaggia solo con bagaglio piccolo

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Comodità, spazio e misure rispettate.

Review: Fantastico! L’ho utilizzato recentemente per un viaggetto di pochi giorni ( ovviamente all’interno non ho caricato il mondo, ho messo solo un cambio solo di indumenti, ciabatte, accappatoi e prodotti per l’igiene ). È fornito di un cavetto USB per collegarci il PowerBank che non ho usato perché non ne avevo bisogno, e di tante altre tasche dove inserire caricatori o oggetti di piccole dimensioni. Comodo da portare e le misure sono conformi agli standard stabiliti da Ryanair.

Reviewer: Angela

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Ottimo zaino! Peccato per il colore

Review: Ho acquistato 2 zaini..uno nero e uno (che sarebbe dovuto essere) blu, purtroppo da come si evince il secondo è arrivato del colore sbagliato, mi è arrivato nero, ho effettuato il reso perché lo zaino blu costava di più e non essendomi arrivato ho richiesto il rimborso.Nel complesso sono zaini fantastici molto capienti e ben fatti. Cerniere e cuciture resistenti.Do 4 stelle per l’errore del colore altrimenti sarebbero state 5

Reviewer: Constanza Díaz

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Todavía no la usé para viajar pero ya la probé, se ve de buena calidad, el broche del pecho es ajustable en altura lo que me viene bien, metí 2 leggins, 6 camisetas, 6 pares de calcetines, 6 ropa interior, algunas cosas de perfumería, un par de zapatillas y una toalla de micro fibra. Todavía sobra espacio, eso que mi ropa es grande (talles L / Xl y zapatillas talla 40)

Reviewer: LOUIS

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title:

Review: Ce sac est bien fait mais les dimensions mentionnées ne sont pas respectées. Le d’ourlet est de 15 au lieu de 20 cm, ce qui est mensongé. Je ne recommande pas.

Reviewer: Teresa

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Doskonały rozmiar, nawet po spakowaniu

Reviewer: ewa

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Bästa kabinväskan jag haft

Reviewer: Florence

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Ce sac dispose de nombreuses poches très pratiques et d un cordon de recharge pour téléphone très utile.La grande ouverture centrale du sac permet un accès facile aux vêtements.La matière assez épuisé semble de bonne qualité ( à voir à l usage )Ravie de mon achat