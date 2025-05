Zaino Ryanair 40x20x25: Bagaglio a Mano Ideale!

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Isabelle Mélix

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Zaino per viaggiare

Review: Articolo arrivato nei tempi prestabiliti, corrisponde alla descrizione.Per quanto mi riguarda lo trovo molto comodo, ideale per un viaggio nel weekend oppure da bagaglio a mano per un viaggio in aereo.Confortevole sulla schiena perché rafforzato nei punti giusti.Tante tasche comodissime.Ottimo rapporto qualità prezzo.Lo ricomprerei!

Reviewer: Massimo Zoli

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Compatto

Review: Perfetto, molto ben realizzato e compatto; ha passato senza alcuna difficoltà i controlli di Ryanair relativi al bagaglio a mano da riporre sotto il sedile

Reviewer: Jos

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Mi sento di consigliarlo.

Review: È veramente piccola! Ma non è colpa del produttore ma delle misure Ryanair!Il materiale è di buona qualità. Non ancora provata durante il viaggio.

Reviewer: Thomas

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo zaino da viaggio, spazioso e ben organizzato

Review: Zaino davvero ben fatto, perfetto per i viaggi. L’interno è molto capiente e offre tanti scomparti e tasche per tenere tutto in ordine, anche durante spostamenti lunghi. I materiali sono robusti e le cuciture ben rifinite.Unico piccolo neo: ci sono poche tasche esterne, il che a volte rende meno immediato l’accesso agli oggetti più usati, ma grazie all’ottima organizzazione interna si riesce comunque a gestire tutto senza problemi.Spedizione rapida e confezione perfetta. Soddisfattissimo dell’acquisto!

Reviewer: Nerek

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Bello zainetto

Review: Le dimensioni corrispondono, va bene per Ryanair, lo spazio all’interno non è tantissimo ma le dimensioni imposte come bagaglio per l’aereo sono così.

Reviewer: claudio paiella

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Zaino mini e non

Review: Versatile e capiente .La doc per caricare il telefono è utilissima.Tasche e zip top 🔝.Buon prodotto

Reviewer: Debora

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Bel prodotto

Review: Articolo conforme. Comodissimo per viaggiare un paio di giorni! Consiglio

Reviewer: Fabio DC

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title: Dimensioni veritiere,Ben organizzato ,Ma poco impermeabile…

Review: Lo zaino si presenta di buona fattura, le dimensioni effettive corrispondono a quelle indicate,se riempito correttamente.1- il primo scompartimento presenta 2 ampie tasche in rete che rimangono nella parte anteriore, la baseinvece con imbottitura é ampia e ha 2 elastici per assicurare il contenuto.2- la tasca piú esterna dispone di un’imbottitura salvaschermo per i dispositivi tablet/laptop,considerando che si tratta di un bagaglio a mano é piu che suficiente allo scopo ,inoltre ci sono altre 2 taschine portadocumenti.3 lateralmente all’esterno é presente un elastico a rete porta borraccia.NOTA DOLENTE! ATTENZIONE! : sebbene viene proposto come impermeabile, dopo qualche minuto di pioggia leggera ha iniziato a trattenere l’acqua bagnando i documenti posti nella tasca portadocumenti(nel mio caso ero in Svezia con le copie cartacee dei biglietti aerei)e una felpa(che avrei dovuto indossare nelle ore notturne ma che é rimasta parzialmente bagnata )lo consiglio per il prezzo economico e per la disposizione delle tasche.SOLUZIONI:-Comprate uno spray impermeabilizzante-Comprate un coprizaino Impermeabile o indossatelo sotto un poncho se avete oggetti deteriorabili con acqua

Reviewer: Megan

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: This was a need need need I use this for everyday for every occasion which make it super versatile and with the padding on the back makes it comfortable to use!! I have been able to use this for so much as the space it provides means no more having to carry coats as they fit in perfectly. The flexible design makes it easy to use and light to carry while still looking gorgeous!! Definitely value for money

Reviewer: MjCliente Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Las medidas perfectas,la capacidad bien,para pasar unos días afuera.y en ninguna aerolínea he tenido problemas.

Reviewer: Pia

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Toller Rucksack! Kam schon auf viele Reisen mit und hat sich immer wieder bewährt. Habe ihn für mich uns meinen Partner bestellt. Lieben ihn !

Reviewer: deiveu

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Parfait, taille exacte pour glisser sous le siège.Plein de poches, très pratique !Je recommande

Reviewer: K., H.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Guter kleiner Rucksack. Nutze ich inzwischen auch manchmal im Alltag, nicht nur im Urlaub oder die Flugzeugkabine.