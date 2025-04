Zaino da Viaggio Ryanair 40x20x25 – Borsa Cabina Compatta per Donna e Uomo

34,99€

Informazioni su VMIKIV:

VMIKIV si impegna a creare prodotti di alta qualità e confortevoli che soddisfano le vostre esigenze per l’uso in diversi scenari. L’enfasi è sul comfort e sulla leggerezza quando si viaggia. L’aspetto classico e i diversi colori consentono di soddisfare tutte le esigenze.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 20 x 20 x 25 cm; 640 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 marzo 2024

Produttore ‏ : ‎ VMIKIV

Garanzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti. Per le eccezioni e le condizioni, consulta i dettagli del reso.

ASIN ‏ : ‎ B0CWZSGTVW

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

【Bagaglio a Mano 40x20x25 per Ryanair】Dimensioni dello scomparto principale più scomparto per laptop: 40x18x25cm, dimensione complessiva dello zaino: 40x20x25cm. Si prega di misurare lo zaino dopo aver riempito con i vostri effetti personali, e consentire una differenza di 1 ~ 3 cm per le diverse misurazioni manuali. Nota: questo zaino da viaggio è progettato per Ryanair, se lo zaino riempito è più grande di 40x20x25cm, Ryanair addebiterà costi aggiuntivi.

【Scomparto separato per laptop da 14 pollici】 Per rendere più comodo superare i controlli di sicurezza o utilizzare il laptop in qualsiasi momento, abbiamo progettato questo zaino porta pc con uno scomparto separato per laptop. Con un aspetto classico, questo zaino 40x20x25 è utilizzato anche come zaino casual, zaino per laptop, zaino da lavoro, borsa da volo o uso quotidiano.

【Un foro per caricare o ascoltare la musica】 Per la vostra comodità in movimento, questo zaino aereo è stato progettato con un foro sul lato, è facile per voi ascoltare la musica e caricare il telefono in qualsiasi momento e ovunque. Basta far passare il cavo attraverso il foro e collegare tutti i dispositivi. (Suggerimenti utili: la powerbank e il cavo di ricarica del telefono non sono inclusi).

【Tenere gli oggetti in ordine】Progettato con tasche multiple per contenere gli oggetti in base al tipo. Una grande tasca separata per il bagnato, uno scomparto principale con apertura a 180 gradi in stile valigia, una tasca frontale ad accesso rapido, diverse tasche organizzate, ecc. Inoltre, una tasca posteriore antifurto per contenere gli oggetti di valore. Nota bene: la capacità di questo zaini da viaggio è di 20L, adatto solo per un breve viaggio.

【Borsone Viaggio Leggero e Confortevole】Il design ergonomico di questo travel backpack per uomo e donna lo rende comodo e facile da trasportare. Per un migliore sollievo delle spalle, abbiamo utilizzato materiale traspirante a nido d’ape per i due spallacci imbottiti e la schiena. Inoltre, è stato progettato con una cinghia per bagagli per la maniglia della valigia per liberare meglio le mani o la spalla e risparmiare energia.