Zaino da Viaggio Ryanair 40x20x25 – Bagaglio a Mano Compatto 20L per Uomini e Donne, Ideale per Scuola, Lavoro e Trekking, Nero

Descrizione prodotto

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 40 x 20 x 25 cm; 720 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 maggio 2024

Produttore ‏ : ‎ VANKEV

ASIN ‏ : ‎ B0CY1XT58Z

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

【Zaino per Ryanair 40x20x25】Le dimensioni dello zaino da cabina VANKEV sono 40x20x25 cm, 20L, che corrispondono perfettamente alle dimensioni della cabina per Ryanair e non dovrai preoccuparti di pagare costi extra per il bagaglio fuori misura. Questo zaino da cabina può essere facilmente posizionato sotto il sedile o nel vano bagagli sopra la testa su Ryanair. Zaino Ryanair 40x20x25, Zaino da Viaggio Aereo Bagaglio a Mano.

【Tasche multiple e ben organizzate】Lo zaino da viaggio dispone di 2 scomparti principali, tra cui un ampio scomparto simile a una valigia, perfetto per le necessità quotidiane come abiti, quaderni, ecc. E uno scomparto separato per laptop che può ospitare un laptop fino a 14 pollici. Inoltre, una tasca anteriore può organizzare comodamente piccoli oggetti. Ci sono anche una tasca impermeabile, una tasca in rete, una tasca nascosta e una tasca laterale distribuite in diversi scomparti.

【Alta qualità e 2 manici robusti】Lo zaino da cabina è realizzato con tessuto di poliestere di alta qualità e resistente ai graffi con cerniere metalliche lisce per un utilizzo a lungo termine. Inoltre, sono stati progettati 1 manico superiore e 1 manico laterale in questo zaino da cabina per un migliore trasporto

【Approvato TSA e sicurezza garantita】Il nostro zaino è dotato di un design approvato TSA che ti consente di aprirlo facilmente da 90 a 180 gradi per un rapido passaggio attraverso i controlli di sicurezza dell’aeroporto. Include anche una cinghia per bagagli per un facile aggancio al tuo bagaglio e una tasca antifurto per mantenere al sicuro i tuoi effetti personali, perfetto per i viaggi internazionali e le gite giornaliere.

【Schienale confortevole e riduzione dello stress】Lo zaino da cabina è dotato di spallacci ergonomici a forma di S con rete traspirante e pannello posteriore con imbottitura a più strati per proteggere la tua schiena, la cintura pettorale può alleggerire il carico e aiutare a ridurre lo stress dalle spalle, riducendo il disagio durante i lunghi viaggi. Zaino Ryanair 40x20x25, Zaino da Viaggio Aereo Bagaglio a Mano è perfetto per garantire comfort e sicurezza durante i tuoi viaggi.